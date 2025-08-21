Bu sezon ilk yenilgi

Başakşehir, bu sezon oynadığı 6'ncı maçta ilk mağlubiyetini yaşadı.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2025-2026'da Konferans Ligi'nde 5, Trendyol Süper Lig'de ise bir müsabakaya çıktı.

Bu karşılaşmaların 3'ünü kazanan İstanbul Başakşehir, 2'sinde berabere kaldı, birinden ise yenilgiyle ayrıldı.

Söz konusu karşılaşmalarda 11 gol atan İstanbul temsilcisi, kalesinde 5 gole engel olamadı.

- Leo Duarte sakatlandı

İstanbul Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Leo Duarte, ilk yarının sonlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Duarte, 43. dakikada ceza sahası içinde Baiaram'ı savunduğu sırada ters hareket sonucunda yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği 29 yaşındaki stoper, sedye ile saha kenarına alındı.

Sağ dizinden sakatlanan Leo Duarte'nin yerine 45. dakikada Jerome Opoku oyuna dahil oldu.

- Fayzullaev ilk kez forma giydi

Başakşehir'de yeni transfer Abbosbek Fayzullaev, ilk maçına çıktı.

Rus ekibi CSKA Moskova'dan kadroya dahil edilen 21 yaşındaki Özbek futbolcu, 76. dakikada Deniz Türüç'ün yerine oyuna girdi.

- Ebosele oyuna girdi, golünü attı

İstanbul Başakşehir'de İrlandalı oyuncu Festy Ebosele, turuncu-lacivertli ekipte ilk golünü kaydetti.

Maçın 83. dakikasında Onur Bulut'un yerine oyuna dahil edilen Ebosele, 4 dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı.

Ebosele, geçen sezon ara transfer döneminde İtalya ekibi Udinese'den kadroya dahil edilmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Rams Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off 1. ayak maçında Romanya'nın Universitatea Craiova takımıyla karşı karşıya geldi.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'da oynanan mücadele, Universitatea Craiova'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.Craiova'ya galibiyeti getiren golleri, 45+2. dakikada Alexandru Cicaldau ve 62. dakikada Carlos Mora kaydetti.Başakşehir'in tek golü 87. dakikada Festy Ebosele'den geldi.Mücadelenin rövanşı, 28 Ağustos Perşembe günü Ion Oblemenco Stadyumu'nda oynanacak.6. dakikada Deniz Türüç topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazında bulunan Bancu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak direğe bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.38. Teles'in sağ kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan Al Hamlawi meşin yuvarlağı bekletmeden topuğuyla Bancu'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.50. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde kaleci Isenko'nun yumruklayamadığı top, arka direkte bulunan Crespo'nun önünde kaldı. Portekizli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.56. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Onur Bulut'un ortasında kaleci Isenko, topu yumruğu ile uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Berat Özdemir, ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Brnic'e topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla üstten auta çıktı.65. dakikada Bancu'nun pasında topla Baluta'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutu kaleci Muhammed Şengezer kornere çeldi.67. Onur Bulut'un ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Isenko, gole izin vermedi.: Başakşehir Fatih Terim: Juxhin Xhaja, Arber Zalla, Rejdi Avdo (Arnavutluk): Muhammed Şengezer, Onur Bulut (Dk. 83 Ebosele), Duarte (Dk. 45 Opoku), Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 77 Fayzullaev), Crespo (Dk. 83 Umut Güneş), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 46 Brnic), Shomurodov, Da Costa: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles (Dk. 89 Mekvabishvili), Baluta, Cicaldau (Dk. 90+3 Cretu), Bancu, Al Hamlawi, Baiaram (Dk. 72 Nsimba): Dk. 45+2 Cicaldau, Dk. 61 Mora (Universitatea Craiova), Dk. 87 Ebosele (İstanbul Başakşehir): Dk. 41 Isenko, Dk. 58 Romanchuk, Dk. 75 Bancu, Dk. 90 Cicaldau (Universitatea Craiova), Dk. 62 Muhammed Şengezer, Dk. 90+4 Berat Özdemir (İstanbul Başakşehir)