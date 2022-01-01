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Barkley: "Simmons bir daha dönmez, Philly onu affetmez"

Philadelphia 76ers'ın eski yıldızı Charles Barkley, Ben Simmons'ın "bir daha asla Philadelphia'da oynamayacağını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın eski yıldızı Charles Barkley, Ben Simmons'ın "bir daha asla Philadelphia'da oynamayacağını" söyledi.

2021 NBA playofflarının ikinci turunda gösterdiği kötü performansın ardından Simmons, şehre dönmeye karar verip birkaç antrenmana katılana dek takım arkadaşları ve takım yetkilileriyle görüşmeyi reddetmişti.

Avustralyalı oyuncu, başantrenör Doc Rivers tarafından antrenmandan atıldıktan sonra takım arkadaşlarının geri kalanıyla herhangi bir antrenmanda yer almamış ve şu anda oynayamamasının nedeni olarak zihinsel sağlık sorunlarını göstermişti.

Kısa süre önce TMZ Sports ile sohbet eden Barkley, Simmons'ın 76ers forması giydiği günlerin sona erdiğini iddia etti:

"Philly'de bir daha asla oynamaz. Taraftarlar onu affetmez. Takas yapmak zorundalar. Kötü bir ilişkiyi arkanızda bırakmanız gerekir. Joel Embiid onsuz da bu yıl harika oynuyor. Onun yeteneklerini boşa harcıyorlar.

O taraftarları çok iyi tanırım. Oradayken, uzunca bir süre ismimin 'O.... çocuğu Charles Barkley' olduğunu sanmıştım."


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