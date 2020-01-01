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Barkley: "Miami Heat, kimseyi korkutmuyor..."

NBA efsanesi Charles Barkley, Miami Heat'in playofflara akiplerini korkutabilecek bir takım olarak gireceğini düşünmediğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Charles Barkley, Miami Heat'in playofflara akiplerini korkutabilecek bir takım olarak gireceğini düşünmediğini belirtti.

Barkley ayrıca TNT'nin Inside The NBA programında, Heat yıldızı Jimmy Butler'ın diğer oyuncularla kapışmak için çok fazla enerji harcadığına dair endişeleri olduğunu da açıkladı:

"Miami Heat kimseyi korkutmuyor. Ve Jimmy duygularını kontrol etmek zorunda kalacak. O takımdaki en iyi oyuncu. O takımın lideri. Ama tüm enerjisini T.J. Warren'a harcayacaksa, bu işe yaramayacak. Çünkü en iyi oyuncu sizseniz faul sorununa giremezsiniz ve dikkatinizi dağıtamazsınız."


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