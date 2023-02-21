NBA efsanesi Charles Barkley, Kevin Durant'in Phoenix Suns ile kariyeri üzerindeki algıyı değiştirebileceğini söyledi.



Suns'ın Durant takasını, kendisinin aynı ekibe 1992'deki takasıyla karşılaştıran Barkley, yıldız oyuncunun Phoenix'te kendi tabiriyle 'otobüs şoförü' rolünü üstlenebileceğine inanıp inanmadığı konusunda şu açıklamaları yaptı:



"Üzerinde inanılmaz bir baskı var. O takıma liderlik etmesi lazım. Kazanırlarsa, benim gibi yaşlı adamlar ona beklediği takdiri verecektir. Bu konularda oldukça hassas, fakat algıyı bir türlü değiştiremiyor. Bir şampiyonluk kazanması lazım, bu kadar. En azından Finallere çıkması gerekiyor. Ben en azından bizi (1993'te) Finallere çıkarmıştım. Tamamen aynı senaryo."



Barkley, 2022 playoffları sırasında Durant'in Steph Curry gibi yıldız oyuncular tarafından 'taşınmadan' şampiyonluk yaşamadığını ifade eden 'otobüs yolcusu' tabirini kullanmış, bu yorumu yüzünden KD'den sosyal medyada birden fazla kez sert yanıtlar almıştı.





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