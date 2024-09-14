Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Rizespor ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 5-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim, 49. dakikada Gabriel Sara, 61. dakikada Dries Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Çaykur Rizespor karşısında takımının son golünü atan Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.
Barış Alper Yılmaz, ligdeki TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarında da birer kez ağları havalandırmıştı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim, 49. dakikada Gabriel Sara, 61. dakikada Dries Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Çaykur Rizespor karşısında takımının son golünü atan Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.
Barış Alper Yılmaz, ligdeki TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarında da birer kez ağları havalandırmıştı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU