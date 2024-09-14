Barış Alper Yılmaz, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Barış Alper Yılmaz, bu sezon ligdeki 3. golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı
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14 Eylül 2024 23:17
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Rizespor ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 5-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim, 49. dakikada Gabriel Sara, 61. dakikada Dries Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Çaykur Rizespor karşısında takımının son golünü atan Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.

Barış Alper Yılmaz, ligdeki TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarında da birer kez ağları havalandırmıştı.

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