Barış Alper Yılmaz, Kayserispor kafilesinde olmayacak!

Galatasaray'da transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Hafta içinde bazı antrenmanlara çıkmayan milli futbolcu, Kayserispor maçı öncesindeki son antrenmanda da yer almadı.
Kayserispor maçı öncesi cumartesi günü erken saatlerde Kemerburgaz'a gelen Barış Alper, takımla birlikte çalışmadı ve salonda bireysel çalışma yaptı.
Nevzat Dindar'ın haberine göre, Barış'ın, Kayserispor maçı kafilesinde yer alması beklenmiyor. Milli futbolcu, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
KADRO DIŞI YOK!
Öte yandan HTSpor'da yer alan haber şu şekilde:
"Milli futbolcu yüzde 99 Kayserispor maç kadrosunda olmayacak. Son bir görüşme daha yapılacak ancak bu daha çok ileriye dönük bir görüşme olacak. Galatasaray'da Barış Alper için kadro dışı gündemi bulunmuyor."
