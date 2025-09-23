23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Barış Alper, kanatta kendini buldu!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Konyaspor maçında sol kanatta forma giydi ve performansıyla beğeni topladı.

calendar 23 Eylül 2025 09:43
Galatasaray'da büyük bir belirsizliğin ve yaşanan tartışmanın ardından takımda kalan Barış Alper Yılmaz, Konyaspor maçında performansıyla dikkat çekti.

Eintracht Frankfurt maçında en uçta görev yapan ve özellikle kaleye yakın mesafeden kaçırdığı gol nedeniyle eleştirilerin hedefi olan milli yıldız, Konyaspor maçında ise sol kanatta forma giydi ve bu kez performansıyla beğeni topladı.

Konyaspor maçında 75 dakika sahada kalan Barış Alper Yılmaz, özellikle atılan ilk golde getirdiği topla golün adeta hazırlayıcısı oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
