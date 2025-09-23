Barış Alper, kanatta kendini buldu!

Galatasaray'da büyük bir belirsizliğin ve yaşanan tartışmanın ardından takımda kalan Barış Alper Yılmaz, Konyaspor maçında performansıyla dikkat çekti.
Eintracht Frankfurt maçında en uçta görev yapan ve özellikle kaleye yakın mesafeden kaçırdığı gol nedeniyle eleştirilerin hedefi olan milli yıldız, Konyaspor maçında ise sol kanatta forma giydi ve bu kez performansıyla beğeni topladı.
Konyaspor maçında 75 dakika sahada kalan Barış Alper Yılmaz, özellikle atılan ilk golde getirdiği topla golün adeta hazırlayıcısı oldu.
