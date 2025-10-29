Barcelona'yı üzen sakatlık haberi: Pedri

Barcelona'ya orta saha oyuncusu Pedri'den kötü haber geldi.
Real Madrid'e karşı El Clasico'da oynanan maçta kas sakatlığı yaşayan Pedri, sahalara milli aradan sonra dönecek.
Pedri, bu süreçte; Elche, Club Brugge ve Celta Vigo maçlarında forma giyemeyecek.
Barcelona'da bu sezon 13 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
