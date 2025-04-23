Barcelona'ya 3 puan Dani Olmo'dan!

İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında konuk ettiği Mallorca'yı Dani Olmo'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barcelona'ya 3 puan Dani Olmo'dan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2025 00:23
İspanya La Liga 33. hafta maçında Barcelona, sahasında Mallorca ile karşı karşıya geldi. Barcelona, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 46. dakikada Dani Olmo attı.

Hansi Flick'in ekibi Barcelona, bu galibiyetle ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini elde etti. Mallorca, ligde iki maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından Barcelona, ligde 76 puana yükseldi. Mallorca, 44 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Valladolid deplasmanına gidecek. Mallorca, Girona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery