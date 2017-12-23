90+3, skor 3-0! Lionel Messi, kramponu olmadan Real Madrid kalesinde 4'ü ararken...?? pic.twitter.com/vJ0UPeNPll



— Sporx (@sporx) 23 Aralık 2017

ZIDANE'IN KOVACIC HAMLESİ TARTIŞILDI

KARIM BENZEMA ISLIKLANDI!..

LIONEL MESSI TARİHİ BAŞTAN YAZIYOR

TER STEGEN SON DAKİKALARDA FARK YARATTI

1 / 149 Reuters objektifinden Real Madrid - Barcelona fotoğrafları

MAÇTAN DAKİKALAR

Dünya derbisibu sezon da nefesleri kesti!nda kazanan, 3-0'lık skorlaoldu ve'in şampiyonluk ihtimali mucizelere kaldı. La Liga'nın 17. haftasındaki mücadele,'da oynandı.Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 54. dakikada64. dakikada penaltıdanve 90+3. dakikada Aleix Vidal ile geldi. Real Madrid'de, 63. dakikada kale çizgisinde gole giden topu engellediği için gördüğüın ardından oyun dışında kaldı.Bu sonucun ardından Barcelona, 14 galibiyete ulaştı ve 3 beraberlikle birlikte yenilmezliğini sürdürerek 45 puana yükseldi. 1 maçı eksik olan Real Madrid ise sezonun 3. yenilgisini aldı ve Barcelona'nın tam 14 puan gerisinde, 31 puanda kaldı. Öte yandan Barça, tarihinde ilk kez 3 sezon üst üste Real Madrid'i deplasmanda devirmiş oldu.La Liga'nın 18. haftasında Barcelona evinde Levante ile karşılaşacakken, Real Madrid ise deplasmanda Celta Vigo'ya konuk olacak.Real Madrid'in ilk 11'inde Kovacic sürprizi yaşandı. Zinedine Zidane, Asensio ve Isco'yu kenarda oturturken, Kovacic'i ilk 11'de sahaya sürdü ve Hırvat yıldız, karşılaşmada Lionel Messi'yi marke etme görevini üstlendi. Zidane'ın bu hamlesi Real Madrid taraftarları tarafından eleştiriyle karşılanırken, Kovacic, 72. dakikada kenara geldi ve Gareth Bale oyuna dahil oldu.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Karim Benzema, hücumdaki verimsiz görüntüsü nedeniyle Real Madrid taraftarlarının tepkisini topladı. Fransız yıldız, 66. dakikada 2-0 geriye düştükten sonra Zidane tarafından kenara alınırken, Real Madrid taraftarları tarafından ıslıklandı.Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, El Clasico tarihindeki 25. golünü attı ve derbi tarihinin en golcü oyuncusu olma istatistiğini sürdürdü. Öte yandan Arjantinli yıldız, yıl içinde 54. golünü attı ve 53 gollü Cristiano, Lewandowski ve Cavani'yi geçerek 2017'nin en golcü oyuncusu oldu.Barcelona'nın Alman file bekçisi Ter Stegen, karşılaşmada Real Madrid'in yıldızlarına gol izni vermeyerek kalesinde büyüdü. Yıldız kaleci, 5 net pozisyonda kalesini gole kapattı.El Clasico'da orta saha mücadelesi içinde geçen ilk yarıda en tehlikeli pozisyonu, Real Madrid yakaladı. 43. dakikada Marcelo'nun ortasına iyi yükselen Karim Benzema'nın kafa vuruşu, direkten döndü. Başka pozisyon olmayınca, ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.İkinci yarıya atak başlayan Barcelona, aradığı golü çabuk buldu. Ivan Rakitic, orta sahadan taşıdığı topu sağ kanattaki Sergi Roberto ile buluşturdu. Roberto'nun yerden pasında topla buluşan Luis Suarez, plase bir vuruşla 54. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.Golün ardından ataklarını daha da sıklaştıran Barcelona'da Messi'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Suarez'in vuruşunda top, kaleci Navas'tan döndü. Pozisyonu takip eden Suarez'in şutu, bu kez direğe takıldı. Dönen meşin yuvarlağı boş kaleye kafayla gönderen Paulinho'nun vuruşunda, Real Madridli Dani Carvajal topu ceza sahasında eliyle kesti. Hakem, Carvajal'a doğrudan kırmızı kart gösterirken, penaltı kararı verdi. 64. dakikada Messi, düzgün bir penaltı vuruşuyla Katalan temsilcisini 2-0 öne geçirdi.10 kişi kalan rakibi karşısında oyunun kontrolünü ele alan Barcelona'da maçın yıldızı Messi'nin, Marcelo'yu çalımlayarak sağ kanattan yerden ortasına sert vuran Aleix Vidal, 90 3'üncü dakikada aradaki farkı üçe çıkardı ve Katalan ekibi, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.