Barcelona, Fernan Torres ile sözleşme imzalıyor!

Barcelona'nın Manchester City'de forma giyen Ferran Torres için anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, Fernan Torres ile sözleşme imzalıyor!
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22 Aralık 2021 17:53
Barcelona'nın bir süredir adı transfer gündeminde yer alan Ferran Torres için anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Katalan devinin, Manchester City'de forma giyen İspanyol kanat oyuncusunun transferi için İngiliz ekibiyle anlaşma sağladığı ve sadece resmi imzaların kaldığı belirtildi.

İspanyol sitesindeki haberde; anlaşmanın iki kulüp kaynakları tarafından da doğrulandığı aktarıldı.

Bu transfer için Barcelona'nın 55 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonus ödeyeceği ifade edildi.


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