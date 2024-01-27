Barça'ya Alejandro Balde'den kötü haber

Barcelona, Alejandro Balde'nin sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barça'ya Alejandro Balde'den kötü haber
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27 Ocak 2024 15:36
Barcelona'ya sakatlanan genç sol beki Alejandro Balde'den kötü haber geldi.

Barcelona, Alejandro Balde'nin sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Alejandro Balde'nin sağ uyluğundaki hamstring tendonunda yaralanma tespit edildi. Genç sol bek önümüzdeki günlerde ameliyata alınacak ve operasyon sonrasında yeni bir sağlık bülteni yayınlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Barcelona altyapısında yetişen Balde, Katalan deviyle toplamda 79 maça çıktı ve 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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