Barça, Morata ile anlaştı iddiası!

La Liga devi Barcelona'nın, Juventus'ta forma giyen Alvaro Morata ile anlaştığı iddia edildi.



İtalyan basını, Katalan ekibinin İspanyol futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı ancak transferin gerçekleşmesi için Juventus'un Morata'nın yerine bir forvet alması gerektiğini aktardı.



Bonservisi Atletico Madrid'de olan Morata, Juventus'ta kiralık olarak forma giyiyor.



29 yaşındaki oyuncu bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 23 maçta, 7 gol ve 2 asist yaptı.





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