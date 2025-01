Barbara Schett: 'Novak Djokovic'in son yılı olabilir!'

Avustralya Open öncesi, Eurosport yorumcularından Barbara Schett, şampiyonayla ilgili görüşlerini dile getirdi.



İşte Schett'in yorumları;



- Avustralya'da bizi şaşırtacak herhangi bir isim bekliyor musun, yoksa sürprizsiz bir grand slam mi izleyeceğiz?



Hayır, bence sürprizler her zaman olacaktır. Irina Savalenka'nın arka arkaya birkaç kez şampiyonluk kazandığını görmüştük. Geçen yıl Diana Yasfremska'nın yarı finale yükseldiğini görmüştük. Zhang Qing'in final oynadığını da aynı şekilde. Görünüşe göre her grand slamde farklı bir şey oluyor. Paulini'yi hatırlayın, neler yaptığını biliyorsunuz.



Her zaman yeni ve taze bir şeyler oluyor. Belki bu Mira Andreva'nın yılı olabilir, kim bilir? Grand slamde daha da yükselebilir. Bence her zaman heyecan verici bir turnuvadır, özellikle de yılın ilk grand slami. Oyuncuların ne durumda olduğunu görmek oldukça özel bir şey. Birçok şey olma şansı var, yani kesinlikle tekrar bir sürpriz bekliyorum.



- 2024'te Aryna Sabalenka 2 grand slam kazandı. 2025'e güçlü bir başlangıç yapabilir mi?



Bence yapabilir. Avustralya'da kendini çok rahat hissediyor gibi görünüyor. Brisbane'de şampiyonluk kazanmıştı. Şu anda çok güçlü, kendine güveni tam ve istikrarlı. Eskiden, biraz daha iniş çıkışlar yaşardı, ama şimdi büyük turnuvalarda zirve yapabiliyor ve bu da onun en büyük gücü. Brisbane'i kazandıktan sonra, Avustralya Açık'ta durdurulması çok zor olacak. Oradaki koşulları seviyor. Servisi çok etkili ve yer vuruşları inanılmaz hızlı. Forehand'inin bazen erkek tenisçilerden daha sert olduğunu biliyoruz. Ve bence o turnuvanın ana oyuncularından olacak.



- Yeniden yükselişteki Coco Gauff, Sabalenka'yı tahtından ederek Avustralya'da yükselişe geçebilir mi?



Evet, bence edebilir. Coco Gauff yıl sonunu harika geçirdi, WTA Şampiyonası'nı kazandı. United Cup'ta hatasız tenis oynadı. Perth'te onu yakından izledim, atletizmi inanılmaz. Ancak Sabalenka gibi biriyle oynadığında, forehand'inin bazen çöktüğünü biliyoruz. Ayrıca servisinde de zaman zaman sorun yaşayabiliyor. Yeni bir koçla çalışıyor. Ölü sezonda servisi üzerine çok çalışmışlardı. Perth'te birkaç hata gördüm ama bu ilişki henüz çok taze. Yine de Coco Gauff herkesi yenebilecek yeteneğe sahip. Ancak şu anda hâlâ Aryna Sabalenka'yı favori görüyorum.



- Iga Swiatek ile devam edelim. 2023'te iyi bir performans sergiledi ama 2022 ve 2023 performanslarına kıyasla biraz geriledi gibi görünüyor. Bu yıl ondan ne bekleyebiliriz?



Yılın sonlarına doğru biraz zorlu bir dönem geçirdi. Avustralya Açık'ta çok iyi oynamadı, bu yüzden üzerindeki baskı daha az. Yeni bir koçla çalışıyor. Birkaç değişiklik oldu. Forehand'i hızlı ve derin top karşısında zorlanıyor. Ancak her yeni yıl bir başlangıçtır. Grand slamler her zaman farklıdır. Yani izlemeyi heyecanla bekliyorum.



- 2024 Avustralya Açık finalisti Zhang Qing bu yıl bizi tekrar şaşırtabilir mi?



Neden olmasın? Çok fazla tenis oynadığı için biraz dinlenmeye ihtiyaç duymuştu. Ancak müthiş oynuyor. Geçmişte başarılı olduğu yerlere döndüğünüzde kendinizi rahat hissedersiniz. Baskıyı nasıl yöneteceğini göreceğiz. Kura da önemli olacak.



- Erkeklerde Novak Djokovic 11. Avustralya Açık ve 25. grand slam unvanı için kortta olacak. Onun şansını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Novak'ı asla göz ardı edemezsiniz. 25. unvanı kazanmayı hedefliyor. Andy Murray'yi takımına aldı. Bu yıl son yılı olabilir, ama bunu sadece kendisi biliyor.



- Jannik Sinner, 2024'te iki grand slam kazandı. Avustralya'da yükselişine devam edebilir mi?



Son birkaç aydır müthiş tenis oynadı. Doping davasına rağmen hedefe odaklanmış durumda. Avustralya Açık'ta favorilerimden biri.



- 21 yaşındaki Carlos Alcaraz, Roland Garros ve Wimbledon'ı kazandı. Onun için ne düşünüyorsun?



Alcaraz şu anda Sinner'ın en büyük rakibi. Grand slamlerin üçünü 21 yaşında kazanmıştı. Fiziksel ve atletik anlamda bir fenomen. Avustralya'da da büyük bir rakip olacak.



- 2025 hakkında üç büyük tahmin yapar mısın?



Novak bir grand slam kazanır, muhtemelen Wimbledon. Iga Swiątek bir grand slam daha kazanabilir. Ayrıca erkekler ya da kadınlarda yeni bir grand slam şampiyonu görebiliriz.



- 2025 Avustralya Açık'ta izlemeyi en çok beklediğin tenisçiler kimler?



Novak Djokovic'in ilk maçı kaçırılmamalı, özellikle Andy Murray kenarda otururken. Ayrıca Sinner ile Alcaraz arasındaki olası bir final maçı da mutlaka izlenmeli. Bunun gibi büyük maçlar asla kaçırılmamalı.