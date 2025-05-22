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Bandırmaspor taraftarlarına çağrı yaptı

TFF 1'inci lig yarı final play off rövanş karşılaşmasında kendi evinde Boluspor'u ağırlayacak Bandırmaspor'da, kulübün Onursal Başkanı Onur Göçmez karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 22 Mayıs 2025 09:26 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 10:31
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Bandırmaspor taraftarlarına çağrı yaptı
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Bandırmaspor Kulübü Onursal Başkanı Onur Göçmez, "Yarın çok önemli ve kritik bir maça çıkıyoruz. Ciddiyet ve disiplin çok önemli. Finale kalmak için çok dikkatli olmalı ve ilk maçın sonucundan bağımsız, coşkulu ve güçlü oyuna devam etmeliyiz" dedi.

Bandırmaspor, play-off yarı finalinde deplasmanda 4-1 kazandığı ilk maçın rövanşında cuma günü sahasında Boluspor'u konuk edecek. Bordo-beyazlı ekibin onursal başkanı Onur Göçmez, yarın oynanacak karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından taraftarlara çağrıda bulundu.

Sakarya'da oynanıp, Bandırmaspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona eren ilk karşılaşmanın rehavete yol açmaması gerektiğini belirten Göçmez, "Cuma günü çok önemli ve kritik bir maça çıkıyoruz. Ciddiyet ve disiplin çok önemli. Finale kalmak için çok dikkatli olmalı ve ilk maçın sonucundan bağımsız, coşkulu ve güçlü oyuna devam etmeliyiz. Cuma günü Boluspor'u eleyerek takımımızı finale en güzel şekilde uğurlamalıyız. Cuma günü tüm spor kamuoyuna şu mesajı vermeliyiz. 'Yeni gelmedik, geri geldik, elendiğimiz günü unutmadık!' Ayaklarımızı sağlam basacağız ve sonuna kadar sizlerle mücadele edeceğiz. Süper Lig'e adım adım gideceğiz. Cuma günü çok büyük bir adım için herkesi maça bekliyoruz. Mazeret yok! Cuma günü her yer kapalı, herkes kapalı" ifadelerini kullandı.,


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