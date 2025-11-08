1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u konuk etti. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanna maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Bandırmaspor oldu.



Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada Leandro Bacuna attı.



Bu sonucun ardından Bandırmaspor, ligde üç maç sonra kazandı ve puanını 20 yaptı. Boluspor, 17 puanda kaldı.



Bandırmaspor, milli aranın ardından sahasında Çorum FK ile karşılaşacak. Boluspor, Amed SK ile karşı karşıya gelecek.



