Bandırmaspor'dan farklı galibiyet!

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Teksüt Bandırmaspor sahasında Ümraniyespor'u 4-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Bandırmaspor'dan farklı galibiyet!
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24 Şubat 2024 16:03
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Teksüt Bandırmaspor sahasında Ümraniyespor'u ağırladı.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Mücahit Albayrak, 53. dakikada Levent Ayçiçek, 61. dakikada Moussa Djitte ve 66'da Metehan Mimaroğlu kaydetti.

Ümraniyespor'un tek golü ise 31. dakikada Muhammed Mert'ten geldi.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Teksüt Bandırmaspor puanını 39'a yükseltti. Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı.

Gelecek hafta Bandırmaspor, Çorum FK'ya konuk olacak. Ümraniyespor ise Altay'ı ağırlayacak.

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