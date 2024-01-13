Bandırma'da sessiz maç

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Teksüt Bandırmaspor'un Erzurumspor FK'yı konuk ettiği maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Bandırma'da sessiz maç
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13 Ocak 2024 15:43
Son güncelleme 13 Ocak 2024 15:58
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Teksüt Bandırmaspor,  Erzurumspor FK'yı konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor 30, Erzurumspor ise 20 puana ulaştı.

Ligde bir sonraki hafta Bandırmaspor, Boluspor'a konuk olacak. Erzurumspor ise Bodrum FK'yı ağırlayacak.
 Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Batuhan Kolak, Şenol Bektaş, Emre Doğu

Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Emirhan Aydoğan, Soukou, Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas (Dk. 80 Mustafa Çeçenoğlu), Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Dk. 72 Foor), Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı

Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Süleyman Koç (Dk. 63 Rosheuvel), Sefa Akgün (Dk. 54 Hasan Batuhan Artarslan), Eren Tozlu, Özgür Sert, Ufuk Budak, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 90 Alican Özfesli), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp

Sarı kartlar: Dk. 43 Sefa Akgün, Dk. 83 Özgür Sert, Dk. 83 Ufuk Budak, Dk. 85 Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor)

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