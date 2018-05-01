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Balotelli: ''İtalya'ya dönmek istiyorum''

Fransa Ligi takımlarından Nice ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mario Balotelli, İtalya'ya dönmek istediğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Balotelli: ''İtalya'ya dönmek istiyorum''
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01 Mayıs 2018 14:30
Sezon sonunda Fransa Ligi takımlarından Nice ile sözleşmesi bitecek olan ve takımdan ayrılacak olan Mario Balotelli, yeni sezonda İtalya'ya dönmek istediğini söyledi.

''MILAN'A DÖNME İHTİMALİM YOK''

İtalya basınına konuşan 27 yaşındaki forvet, ''İtalya'ya geri dönmek isterim. Birçok takım benimle ilgileniyor. Ama Milan'ın o takımlardan biri olmadığını söyleyebilirim. Milan'a geri dönme gibi bir ihtimal yok. Nice de kalmayacağım. Fransa'daki en iyi sezonumu geçirmiş olsam da buradaki son sezonum'' dedi.

Bu sezon toplamda 35 kez Nice forması giyen İtalyan forvet, 23 gol ve 1 asist kaydetti.



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