Sezon sonunda Fransa Ligi takımlarındanile sözleşmesi bitecek olan ve takımdan ayrılacak olan, yeni sezonda İtalya'ya dönmek istediğini söyledi.İtalya basınına konuşan 27 yaşındaki forvet, ''İtalya'ya geri dönmek isterim. Birçok takım benimle ilgileniyor. Ama Milan'ın o takımlardan biri olmadığını söyleyebilirim. Milan'a geri dönme gibi bir ihtimal yok. Nice de kalmayacağım. Fransa'daki en iyi sezonumu geçirmiş olsam da buradaki son sezonum'' dedi.Bu sezon toplamda 35 kez Nice forması giyen İtalyan forvet, 23 gol ve 1 asist kaydetti.