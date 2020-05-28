Balotelli, Brescia'yı da bezdirdi!

Brescia Başkanı Massimo Cellino sezon başında transfer ettikleri Mario Balotelli ile iplerin kopma noktasına geldiğini söyledi.Başkan Cellino açıklamasında, bir süredir idmanlara başlayan Brescia ile takımla birlikte çalışmalara katılmayan ve yaptığı idmanlarda da kısa süreli sahada görülen Balotelli'nin takımdan ayrılacağını söyledi. Cellino Balotelli'nin kendileri için tam bir hayal kırıklığı olduğunu belirterek, "Balotelli konusunda hayal kırıklığı yaşadık. Garip bir çocuk, aklı bizimle değil, biraz anarşik durumu var. Onu basına malzeme olmak için değil, gerçekten katkı sağlayabileceğine inandığımız için aldık. Bizi hüsrana uğrattı. Takımdan ayrılacak" sözlerini kullandı.Mario Balotelli daha önce oynadığı Inter, Milan, Manchester City, Liverpool, Nice, Marsilya kulüplerinin tamamında istikrarsız ve farklı konularda çıkardığı problemlerle basına malzeme olmuştu.Brescia formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Mario Balotelli 5 gol atabilmişti. Kümede kalma mücadelesi veren Brescia'da Mario Balotelli'nin sözleşmesinde Serie B'ye düşülmesi durumunda kontratın boşa düşeceği belirtiliyor.