Balıkesirspor ile Ankaraspor yenişemedi

TFF 1. Lig'de Aydeniz Et Balıkesirspor ile Ankaraspor berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Balıkesirspor ile Ankaraspor yenişemedi
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01 Mart 2021 21:37
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, sahasında Ankaraspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, Murat Şener, Mehmet Akıncık

Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Serdar Güncü (Dk. 46 Anıl Taşdemir - Dk. 73 Enes İslam İlkin), Mert Örnek, Bezjak (Dk. 82 Mihajlovic), Mrsic, Oğuzhan Çapar, Birol Parlak, Hasan Özkan (Dk. 46 Halil Çolak), Doğa İşeri, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 73 Abdulkadir Özgen), Cumali Bişi

Ankaraspor: Tomas Mejias, Ali Ülgen, Halil İbrahim Esen (Dk. 74 Engin Bekdemir), Basit Umar (Dk. 63 Erdem Çetinkaya - Dk. 89 Azad Toptik), Mahmut Akan, Blagojevic, Olatunbosun (Dk. 89 Hacı Ömer Doğru), Mudimu, Ercan Yazıcı, Barış Zeren (Dk. 63 Tevfik Altındağ), Levent Gülen

Goller: Dk. 30 Basit Umar, Dk. 45 Olatunbosun (Ankaraspor), Dk. 51 Ercan Yazıcı (kendi kalesine), Dk. 88 Abdulkadir Özgen (Aydeniz Et Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 76 Erdem Çetinkaya, Dk. 86 Olatunbosun, Dk. 90 Mudimu (Ankaraspor), Dk. 80 Mrsic (Aydeniz Et Balıkesirspor)



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