Balıkesirspor'da hedef 12 transfer!

TFF 3. Lig 2. Grup'ta teknik direktör Levent Eriş yönetiminde şampiyonluk için kolları sıvayan Balıkesirspor transfer listesini oluşturdu.



Kırmızı-beyazlıların yaklaşık 11-12 transfer yaparak kadrosunu sil baştan değiştirmesi bekleniyor. Geçen sezondan kalan oyuncuların çoğunun sözleşmesi bitip takımdan ayrılırken, teknik direktör Levent Eriş, özellikle forvet transferine önem veriyor. Eriş'in listesinde İskenderunspor'dan Artun Akçakın, Elazığspor'dan Bahattin Köse ve Ümraniyespor'dan Muhammed Emin Sarıkaya yer alıyor.



Eriş'in bu oyunculardan en az birinin takıma katılmasını yönetimden istediği öğrenilirken, transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar yeni sezon çalışmalarına ise 15 Temmuz'da genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla başlayacak. Ege ekibi, 23 Temmuz'da Bolu kampına gidecek. Balıkesir ekibi 6 hazırlık maçı yapıp, 9 Eylül'de başlayacak yeni sezona hazır olacak. Bal-Kes'te son olarak sözleşmesi sona eren sol bek Cuma Ali Üzüm, Ayvalıkgücü Belediyespor'la imzalamıştı. Asım Hamzaçebi ise mukavele uzatarak takımda kalmıştı.





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