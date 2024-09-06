Balıkesirspor'a tecrübeli yıldız

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Balıkesirspor, transferde adı bir dönem Türk futbolunda geleceğin yıldızı olarak anılan Muhammed Demirci'yi kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor'a tecrübeli yıldız
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06 Eylül 2024 16:51
Son güncelleme 06 Eylül 2024 16:52
Bir zamanlar Barcelona'nın kapısından dönen Muhammed Demirci TFF 3.lig ekiplerinden Balıkesirspor'a transfer oldu.

Son olarak Tuzlaspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Balıkesirspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş altyapısında yetişen Muhammed, kariyerinde Gaziantep BŞB, İstanbulspor, Erzincanspor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, İskenderunspor gibi kulüplerde de forma giymiş, farklı yaş gruplarında 36 kez milli olmuştu.
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