Balıkesirspor'a tecrübeli yıldız

Bir zamanlar Barcelona'nın kapısından dönen Muhammed Demirci TFF 3.lig ekiplerinden Balıkesirspor'a transfer oldu.



Son olarak Tuzlaspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Balıkesirspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş altyapısında yetişen Muhammed, kariyerinde Gaziantep BŞB, İstanbulspor, Erzincanspor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, İskenderunspor gibi kulüplerde de forma giymiş, farklı yaş gruplarında 36 kez milli olmuştu.

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