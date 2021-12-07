Bakan Yanık: 'Güzel bir dostluk maçı olacak'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Dostluk Maçı'na ilişkin, "Bugün bir rekabetin değil, bir dayanışmanın maçını izleyeceğiz. Ezeli iki rakip birlikte bir amaç için oynamış olacaklar. Bugün Fenerbahçeliler Galatasaraylı, Galatasaraylılar Fenerbahçeli olacak belki ve böylece güzel bir dostluk maçı olacak." dedi.



Bakan Yanık, Nef Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımları arasında oynanacak Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Dostluk Maçı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün son derece anlamlı, güzel bir organizasyon için bir arada olduklarını söyledi.



Yanık, "Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık kampanyasının bir parçası olarak bugün kadın futbolcularımız dostluk maçı yapacaklar. Biz de büyük zevkle, büyük bir memnuniyetle bu maçı izlemeye geldik. Bugün bu çalışmaya destek veren arkadaşlarımızla bir arada maçı izleyeceğiz. Ben hem Galatasaray hem Fenerbahçe futbol kulübümüze, çok kıymetli başkanlarına, bu çalışmayı hayata geçiren, emeği geçen kim varsa hepsine ve tabii ki öncelikli olarak da futbolcularımıza çok çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Heyecanla maçı izlemeyi beklediğini vurgulayan Bakan Yanık, "Bu her ne kadar bir farkındalık çalışmasıysa da aslında bir tarafında da genel olarak sporda ama özellikle futbolda hem dilin daha zarif, daha nezih tutulması, kadına yönelik şiddet ya da birtakım cinsiyetçi ifadelerden kurtulacak bir dilin geliştirilmesi noktasında da çok önemli olacağını düşünüyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere de çok çok teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.



Basının, kadına yönelik şiddet konusunda, çocuklarla ilgili yaptıkları her çalışmada kendilerinin en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:



''Hem mesajlarımızın ulaştırılması hem mesajların bize ulaşması bakımından kamuoyuyla aramızda iletişim kuran bağ olarak sizlerin katkısı, sizlerin yardımı yadsınamaz. Tekrar maçımızın hayırlı olmasını ve güzel, dostça, fair play çerçevesinde geçmesini ümit ediyorum ve öyle olacağından hiç kuşkum yok. Bugün bir rekabetin değil, bir dayanışmanın maçını izleyeceğiz. Ezeli iki rakip birlikte bir amaç için oynamış olacaklar. Bugün Fenerbahçeliler Galatasaraylı, Galatasaraylılar Fenerbahçeli olacak belki ve böylece güzel bir dostluk maçı olacak."



Bakan Yanık, açıklamanın ardından maçı izlemek için stadyuma girdi.





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