Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi dostluk mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 20. haftasında yarın (1 Şubat) oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde dostluk çağrısında bulundu.Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin dostluk ve fair-play çağrısı yaptı.Türk futbolunun lokomotifleri Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacağı karşılaşmanın şölen havasında geçmesini dileyen Kasapoğlu, "Sahadaki mücadelesi, saha dışındaki dostluk görüntüsüyle bu iki güzide kulübümüz, tüm sporseverlere keyif vermeli. Burada iki takımımızın futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına büyük sorumluluk düşüyor." değerlendirmesinde bulundu:"İki kulübümüz arasındaki 'ezeli rekabet, ebedi dostluk' ruhuna uygun geçeceğine inandığım karşılaşmanın, futbolumuza, sporumuza değer katacağına yürekten inanıyorum. Bu önemli karşılaşmanın, sporun ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik içerisinde, centilmence ve dostça geçeceğine inanıyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum."