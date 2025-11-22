21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
5-0
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
1-176'
21 Kasım
Valencia-Levante
0-046'
21 Kasım
Nice-Marsilya
0-460'
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
1-0
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
1-2
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
0-059'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Bahis operasyonunda 4 hakem daha tutuklandı

TFF'nin yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması büyüyor. 9 ilde gözaltına alınan 40 şüpheliden 4'ü hakem toplam 32 kişi tutuklandı.

calendar 22 Kasım 2025 00:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı yasa dışı bahis soruşturması yeni bir aşamaya taşındı.

Mersin merkezli operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 4'ü hakem olmak üzere 32 kişi tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DETAYLI OPERASYON

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak'ta eş zamanlı baskınlar yapılmıştı.
Soruşturmada, bir lojistik şirketi ve yakınlarının hesap hareketleri incelendi. Yasa dışı bahis gelirlerinin izini kaybettirmek için kripto hesaplara bağlı soğuk cüzdanların kullanıldığı belirlendi.


DEV PARA TRAFİĞİ

Şüphelilerin İran, Irak ve Dubai bağlantılı olarak "hawala" sistemiyle kayıt dışı para transferi yaptığı tespit edildi. Bu yöntemle yaklaşık 3 milyar 700 milyon lira yurt dışındaki şirketlere aktarılmış.

801 kişinin hesaplarının incelendiği soruşturmada, 4 klasman hakemine "kartçı" olarak bilinen şüphelilerden 1 milyon 300 bin liralık para girişi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca hakemlerin 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacmine ulaştıkları belirlendi.

HAKEMLERE AĞIR SUÇLAMALAR

Şüpheli hakemler hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 6222 sayılı yasaya muhalefet suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyor.

DEVLETE GEÇEN VARLIKLAR

Operasyon kapsamında şirketlere ve şüphelilere ait birçok mal varlığına el konuldu. Ele geçirilenler şu şekilde:

1 milyon 441 bin euro

630 bin dolar

5 milyon 183 bin TL

5 kilogram altın

200 kilogram gümüş

Soğuk cüzdan kripto varlıkları

