Bahis operasyonunda 4 hakem daha tutuklandı

DETAYLI OPERASYON

DEV PARA TRAFİĞİ

HAKEMLERE AĞIR SUÇLAMALAR

DEVLETE GEÇEN VARLIKLAR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı yasa dışı bahis soruşturması yeni bir aşamaya taşındı.Mersin merkezli operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 4'ü hakem olmak üzere 32 kişi tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak'ta eş zamanlı baskınlar yapılmıştı.Soruşturmada, bir lojistik şirketi ve yakınlarının hesap hareketleri incelendi. Yasa dışı bahis gelirlerinin izini kaybettirmek için kripto hesaplara bağlı soğuk cüzdanların kullanıldığı belirlendi.Şüphelilerin İran, Irak ve Dubai bağlantılı olarak "hawala" sistemiyle kayıt dışı para transferi yaptığı tespit edildi. Bu yöntemle yaklaşık 3 milyar 700 milyon lira yurt dışındaki şirketlere aktarılmış.801 kişinin hesaplarının incelendiği soruşturmada, 4 klasman hakemine "kartçı" olarak bilinen şüphelilerden 1 milyon 300 bin liralık para girişi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca hakemlerin 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacmine ulaştıkları belirlendi.Şüpheli hakemler hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 6222 sayılı yasaya muhalefet suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyor.Operasyon kapsamında şirketlere ve şüphelilere ait birçok mal varlığına el konuldu. Ele geçirilenler şu şekilde: