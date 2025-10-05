Bahçeşehir, Türk Telekom'u dört sayı farkla yendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Türk Telekom'u 102-98 mağlup etti.



Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 25-18 önde bitiren Türk Telekom, devre sonunda soyunma odasına 53-49 üstün girdi.



Üçüncü çeyreği de 75-71 önde geçen Ankara temsilcisi karşısında son periyotta etkili bir oyun ortaya koyan ve skor üstünlüğünü yakalayan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 102-98 kazandı.



Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla ligde ikinci galibiyetini aldı. Türk Telekom ise ikinci kez mağlup oldu.



