Bafetimbi Gomis karar değiştirdi! Yeni sayfa...

Strateji mi?

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis yeni bir sayfa açma kararı aldı.Kamp döneminde zam ve yeni sözleşme isteği gerçekleşmediği için mutsuz bir görüntü çizen Fransız golcü, bütün sorunları bir kenara bırakıp işine konsantre olma kararı aldı. Böylece geçen sezon olduğu gibi yine üst düzey bir performans göstermek isteyen 33 yaşındaki yıldız artık maaş konusuna girmeyecek.Menajeri Mendy'den de bu konuda geri adım atmasını isteyen Gomis, sözleşme meselesinin kendisini tartışılır hale getireceği kaygısını taşıyor.Avrupa'dan teklif alması şu aşamada söz konusu olmayan Gomis'in, Arap ülkelerine gitmeye ise kesinlikle soğuk baktığı, bu nedenle çok mutlu olduğu İstanbul'da yaşamını sürdürmek istediği bildirildi.Gomis'in takındığı yeni tavır Galatasaray'da hem memnuniyet yarattı hem de kafa karıştırdı. Oyuncunun göstereceği olumlu performansın masada elinin güçlenmesi anlamına geleceği ve bu durumun yeni pazarlıklarda Fransız oyuncuya ciddi bir koz sağlayacağı öngörülüyor. Sezona girilirken yeni bir süreç başlatan Gomis böylece küsmek yerine işine dört elle sarılma kararı aldı.