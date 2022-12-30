Bafetimbi Gomis bu kez boş geçti!

Önce Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü maçında attığı golle turu getiren, ardından İstanbulspor filelerine gönderdiği 2 golle takımını zirveye taşıyan Bafetimbi Gomis, Sivasspor karşısında beklentilerin altında kaldı.



37 yaşındaki santrforun yoğun maç temposu nedeniyle yorgun görüntüsü dikkat çekti.



Önce Berkan sonra Midtsjö



Okan Buruk, Torreira'nın yokluğunda orta sahadaki tercihini Berkan Kutlu'dan yana kullandı.



Genç futbolcu, 90 dakika boyunca sahada kalırken, hafif sakatlığı bulunduğu için daha az süreyle riske edilmesi planlanan Midtsjö, 73'te Oliveira'nın yerine oyuna dahil oldu. Son haftalarda düşük performansıyla tepki çeken Berkan, dünkü maçta ise takımın çalışkan isimleri arasındaydı.



