Bafetimbi Gomis bir adım önde

DEPLASMANDA İNANILMAZ

Milli ara sonrasında ligde Adana Demirspor'la karşılaşacak Galatasaray'da gözler bu zorlu karşılaşmaya çevrildi.Cumartesi günü deplasmanda oynanacak mücadelede hücum hattında Gomis yer alacak. Icardi ise kulübede şans bekleyecek.Arjantinli forvet, oyunun gidişatına göre sahaya girecek. Aslan ilk yarıda sıkıntılı bir skorla soyunma odasına giderse Icardi ikinci devrenin başında sahaya girecek. Ancak Galatasaray için her şey yolunda giderse Tangocu, 60. dakikalarda şans bulacak.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi ile bir konuşma yaparak kendisini hazırlamasını istedi. Her skora göre farklı alternatifler hazırlandığı da öğrenildi.Galatasaray, skorsal olarak sıkıntı yaşaması durumunda çift forvete de dönebilir. Bu durumda orta alandan bir isim kenara gelecek.Fikstür gereği birçok maçını deplasmanda oynayan Galatasaray, Trabzonspor beraberliği haricindeki dış saha sınavlarının tamamını kazandı. Henüz deplasmanda yenilgi yüzü görülmedi.