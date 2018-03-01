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Badou Ndiaye: ''Ben hep Galatasaray'ı istemiştim''

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, transferi ve Galatasaray'da geçirdiği günler hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Badou Ndiaye: ''Ben hep Galatasaray'ı istemiştim''
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01 Mart 2018 17:47
Sezon başı Galatasaray'a transfer olan ve devre arası transfer döneminde 16 milyon Euro'ya Premier Lig ekibi Stoke City'nin yolunu tutan Badou Ndiaye, transferi ve sarı kırmızılı takımda geçirdiği günler hakkında konuştu.

''ÇOK HEYECAN VERİCİ BİR PROJEYDİ''

Galatasaray'dan ayrılıp Stoke City'e gitmesi hakkında konuşan Ndiaye, ''Stoke, çok heyecan verici bir proje. Bu nedenle Stoke City'e katıldım. Bugünlerde kulüp biraz zor durumda ama herkes biliyor ki asıl yerimiz bu değil. Bu sezonun kalan kısmında elimizden geleni yapacağız ve seneye daha iyi bir durumda olacağız. Açıkçası düşme konusunda endişelenmiyoruz. Önümüzde 10 maç daha var'' sözlerini kullandı.

''GALATASARAY'A GİTMEYİ ÇOK İSTEMİŞTİM''

Sezon başında Galatasaray'a transfer olması hakkında da konuşan Senegalli futbolcu, ''Açık konuşmak gerekirse sezon başında Galatasaray'a transfer olduğumda bu kadarını beklemiyordum. Orada sadece 6 ay bulundum ama çok keyif aldım. Galatasaray stadında o taraftarlarla bütün olmak harika bir histi. Galatasaray, bana pozitif şeyleri hatırlatıyor. Başka kulüpler de beni istemişti ancak ben ne olursa olsun Galatasaray'a gitmek istemiştim. Galatasaray, Türkiye'yi yurt dışında temsil eden bir kulüp. Bu nedenle Galatasaray'a gitmeyi bu kadar çok istedim.'' dedi.

''GOMIS, BELHANDA, FEGHOULI'Yİ ÇOK ÖZLEDİM''

Galatasaray'dan ayrıldığında çok üzüldüğünü belirten 27 yaşındaki futbolcu, ''Ayrıldığım zaman Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli gibi oyuncular çok üzüldü. Ben de çok üzüldüm. Futbolun ötesinde bu isimlerle abi kardeş gibiydik. Hala iletişim halindeyiz. Her gün konuşuyoruz. Arayıp beni özlediklerini söylüyorlar. Ben de onları çok fazla özledim'' şeklinde konuştu.



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