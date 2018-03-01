Badou Ndiaye: ''Ben hep Galatasaray'ı istemiştim''

Sezon başı'a transfer olan ve devre arası transfer döneminde 16 milyon Euro'ya Premier Lig ekibi'nin yolunu tutan, transferi ve sarı kırmızılı takımda geçirdiği günler hakkında konuştu.Galatasaray'dan ayrılıp Stoke City'e gitmesi hakkında konuşan Ndiaye, ''Bugünlerde kulüp biraz zor durumda ama herkes biliyor ki asıl yerimiz bu değil. Bu sezonun kalan kısmında elimizden geleni yapacağız ve seneye daha iyi bir durumda olacağız. Açıkçası düşme konusunda endişelenmiyoruz. Önümüzde 10 maç daha var'' sözlerini kullandı.Sezon başında Galatasaray'a transfer olması hakkında da konuşan Senegalli futbolcu, ''Açık konuşmak gerekirse sezon başında Galatasaray'a transfer olduğumda bu kadarını beklemiyordum. Orada sadece 6 ay bulundum ama çok keyif aldım. Galatasaray stadında o taraftarlarla bütün olmak harika bir histi. Galatasaray, bana pozitif şeyleri hatırlatıyor. Başka kulüpler de beni istemişti ancak ben ne olursa olsun Galatasaray'a gitmek istemiştim. Galatasaray, Türkiye'yi yurt dışında temsil eden bir kulüp. Bu nedenle Galatasaray'a gitmeyi bu kadar çok istedim.'' dedi.Galatasaray'dan ayrıldığında çok üzüldüğünü belirten 27 yaşındaki futbolcu, ''Ayrıldığım zaman Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli gibi oyuncular çok üzüldü. Ben de çok üzüldüm. Futbolun ötesinde bu isimlerle abi kardeş gibiydik. Hala iletişim halindeyiz. Her gün konuşuyoruz. Arayıp beni özlediklerini söylüyorlar. Ben de onları çok fazla özledim'' şeklinde konuştu.