Babacar: "Soyunma odasında parti yaptık"

Aytemiz Alanyasporlu Khouma Babacar, Beşiktaş galibiyeti sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Babacar: 'Soyunma odasında parti yaptık'
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20 Kasım 2021 21:22
Aytemiz Alanyasporlu Khouma Babacar, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Babacar "Böyle büyük bir galibiyetin ardından içeride parti yapıyoruz. Müzik sesi yüksek ama bu normal." dedi.

Babacar ayrıca "Karşımızda büyük bir takım vardı. Artılarını eksilerini zaaflarını biliyorduk. İyi yoldayız. Umarım önümüzdeki maçlarda da bu galibiyetlere devam ederiz." ifadelerini kullandı.

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