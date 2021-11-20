Babacar: 'Soyunma odasında parti yaptık'

Aytemiz Alanyasporlu Khouma Babacar, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Babacar "Böyle büyük bir galibiyetin ardından içeride parti yapıyoruz. Müzik sesi yüksek ama bu normal." dedi.



Babacar ayrıca "Karşımızda büyük bir takım vardı. Artılarını eksilerini zaaflarını biliyorduk. İyi yoldayız. Umarım önümüzdeki maçlarda da bu galibiyetlere devam ederiz." ifadelerini kullandı.

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