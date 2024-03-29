Azerbaycan'da gelenek değişmedi: Karabağ şampiyon!

Azerbaycan Premier Ligi'nde, Karabağ FK ligin bitimine 8 hafta kala şampiyon oldu.



28. hafta karşılaşmasında deplasmanda Kapaz'ı 6-1'lik skorla mağlup eden Karabağ en yakın rakibi Neftçi Bakü ile farkı 26 puana çıkardı ve şampiyonluğunu ilan etti.



Karabağ FK bu şampiyonlukla birlikte son 11 sezonda 10. kez şampiyon oldu.



