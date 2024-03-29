Azerbaycan'da gelenek değişmedi: Karabağ şampiyon!

Azerbaycan Premier Ligi'nde 2023-2024 sezonu şampiyonu, Karabağ FK oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Azerbaycan'da gelenek değişmedi: Karabağ şampiyon!
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29 Mart 2024 21:51
Azerbaycan Premier Ligi'nde, Karabağ FK ligin bitimine 8 hafta kala şampiyon oldu.

28. hafta karşılaşmasında deplasmanda Kapaz'ı 6-1'lik skorla mağlup eden Karabağ en yakın rakibi Neftçi Bakü ile farkı 26 puana çıkardı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Karabağ FK bu şampiyonlukla birlikte son 11 sezonda 10. kez şampiyon oldu.

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