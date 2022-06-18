Azerbaycan, Avrupa Şampiyonu oldu

Azerbayca'nın minifutbol milli takımı, Slovakya'nın Koşitse şehrinde düzenlenen Avrupa şampiyonasında şampiyon oldu. Kardeş ülke turnuvanın finalinde 6 kez Avrupa şampiyonu olan Romanya takımını 1:0'lık skorla mağlup ederek tarihi zafere ulaştı.Azerbaycan millisi 24 ülkenin katıldığı şampiyonaya B grubunda başladı. Azerbaycan futbolcuları grubun ilk maçında Romanyaya 1:0'lık skorla yenildi. Sonradan İspanya'yı (5:1) ve Arnavutluk'u (1:0) yenerek,bir üst tura yükseldi. Azerbaycan son 16 turunda İsrail'i 3:0, çeyrek finalde ev sahibi Slovakya'yı 1:0'lık skorla geçerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Kazakistan 3:2'lik skorla geçen kardeş ülke futbolcuları finalde Romanya'ya da galip gelerek Avrupa şampiyonu unvanına sahip oldu.Azerbaycan'da Avrupa şampiyonasında kazanılan bu galibiyet sevinç yarattı. Teknik ve tüm futbolcuların Azerbaycan doğumlu olması, takımda lejyoner olmaması sevinci iki katına çıkarttı.Azerbaycan halkı Hava Alanında şampiyon takımı büyük coşkuyla karşıladı. Taraftar ve basın karşısında konuşma yapan Azerbaycan Minifutbol Federasyonu Başkanı Taleh Nasibov şampiyonluğun sözle ifade edilmeyecek kadar çok değerli olduğunu belirtti; "Finalde şampiyon Romanya'yı yenmek fevkalade bir durum. Çok sevinçliyiz. Federasyonumuzun kurulmasında rol oynayan Azerbaycan Minifutbol Federasyonunun yapımcısı, Onursal Başkanı sayın Orhan Mammadov'dur. Azerbaycanlılardan kurulu ve milli ruha malik takım kurduk. Hedefe doğru yürüdük ve düzgün idarecilikle parlak galibiyet aldık. Zaferimiz Azerbaycan halkı, tüm futbolseverler için bayramdır. Ümit ediyoruz ki, uğurların devamı gelecek".Azerbaycan Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev şampiyon Azerbaycan milli takımı idari ve futbolcu grubunu kabul etti. Bu şampiyonluğun önemini özellikle vurgu yapan Aliyev tarihi zaferin bir parçası olan futbolcuları kutladı. Azerbaycan Minifutbol Federasyonu Onursal başkanı Orhan Mamedov İlham Aliyev'e futbolcular imzalı 10 numaralı forma hediye ederek, gösterilen yüksek desteğe göre Azerbaycan Cumhurbaşkanına minnettarlığını ifade etti. Mamedov gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda da Azerbaycan'ı başarıyla temsil edeceklerini sözünü verdi.Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şampiyonluğun mükafatı olarak Azerbaycan Minifutbol Federasyonuna 10 milyon TL'lik prim ayırdı.