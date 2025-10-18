AZ Alkmaar, deplasmanda Ajax'ı devirdi!

Hollanda Eredivisie'nin 9. hafta maçında Ajax ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi.
Johan Cruijff Arena'daki mücadeleyi deplasman ekibi AZ Alkmaar, 2-0'lık skorla kazandı.
AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Weslley Pinto ile 42. dakikada penaltıdan Troy Parrot kaydetti.
Ajax, sahasında AZ Alkmaar'a karşı yaşadığı mağlubiyetin ardından bu sezon ligde ilk kez kaybetti.
Bu sonucun ardından AZ Alkmaar, puanını 18'e yükseltti. Ajax, 16 puanda kaldı.
Hollanda Eredivisie'nin gelecek haftasında Ajax, Twente deplasmanına gidecek. AZ Alkmaar, Utrecht'i ağırlayacak.