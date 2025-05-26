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Ayvalıkgücü ardı ardına hayal kırıklığı yaşattı

TFF 3. Lige iddialı bir kadroyla giriş yapan Ayvalıkgücü Belediyespor, ligde son hafta şampiyonluğu kaybetmesi ve Play-Off finalinde Kahramanmaraş İstiklalspor'a son dakikada mağlup olmasıyla aynı sezonda taraftarlarını iki defa hayal kırıklığına uğrattı.

calendar 26 Mayıs 2025 11:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ayvalıkgücü ardı ardına hayal kırıklığı yaşattı
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3'üncü Lig'de Ayvalıkgücü Belediyespor aynı sezon içinde ikinci kez hayal kırıklığı yaşayıp 2'nci Lig'e çıkma hedefine ulaşamadı.

Ligde 3'üncü Grup'ta son haftalara liderlik koltuğunda giren Ayvalıkgücü kazanması halinde şampiyonluğu ilan edeceği son maçta evinde Pazarspor'la dramatik bir şekilde 1-1 berabere kalarak kupayı Aliağa Futbol'a kaptırdı. Yoluna Play-Off'tan devam edip grup ikincisi olarak direkt grup finaline kalan Ayvalıkgücü, Küçükcekmece Sinopspor'u eşleşmede ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen rövanşı uzatmada 4-1 kazanarak finalist oldu.

Finalde Kahramanmaraş İstiklalspor'la Park Antalya Stadı'nda karşılaşan Ayvalıkgücü, rakibine 3-1 mağlup olup 2'nci Lig'i yine ıskaladı. Kırmızı-beyazlı ekip Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde 2022'de Bölgesel Amatör Lig'den çıktıktan sonra 3'üncü Lig'de üst üste üçüncü sezon Play-Off'tan eli boş döndü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki yüzyılın en büyük deprem felaketlerinde tesisleri yıkılıp 5 futbolcusunu kaybeden İstiklalspor, bu yıl ilk kez yer aldığı 3'üncü Lig'den tek sezonda 2'nci Lig'e çıkmayı başardı.


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