Aykut Kocaman, Edip Akbayram için hastaneye koştu!

Aykut Kocaman, evinde düştükten sonra iç kanama geçiren ve yoğun bakına alınan usta sanatçı Edip Akbayram için hastaneye gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aykut Kocaman, Edip Akbayram için hastaneye koştu!
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11 Ocak 2025 13:06
Evinde düştükten sonra iç kanama geçiren usta sanatçı Edip Akbayram hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Teknik direktör Aykut Kocaman, Akbayram için hastaneye gitti. Burada açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, "Edip ağabey, kendisi bir kere olağanüstü bir insan ve sanatçı. Görüştüğüm bir insan. Duyunca hemen geldim. Kendisine şu anda acil şifa dilemekten başka yapacak bir şey yok. Umarım kısa zamanda tekrar aramıza katılır." ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman, Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Herhangi bir bilgi gelmedi henüz. Ameliyatta olduğunu öğrendik yakın arkadaşlarımızdan. Sonucu biz de bekliyoruz." dedi.

Kocaman, son olarak, Edip Akbayram ile en son ne zaman görüştüğüne yönelik soruya, "Herhalde bir üç hafta oldu. Üç veya dört hafta oldu." yanıtını verdi.

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