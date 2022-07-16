Avusturya çeyrek final biletini aldı

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası (EURO 2022) A Grubu'nda İngiltere'nin ardından çeyrek final bileti alan takım Avusturya oldu.



İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın A Grubu'nda iki karşılaşma oynandı.



Çeyrek finale kalmayı önceden garantileyen İngiltere, gruptaki son maçında Kuzey İrlanda'yı Fran Kirby, Beth Mead, Alessia Russo (2) ve Kelsie Burrows'un kendi kalesine attığı gollerle 5-0 yendi.



Grubun diğer mücadelesinde Avusturya, Norveç'i Nicole Billa'nın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.



A Grubu'nda üçte üç yapan İngiltere 9 puanla lider, Avusturya ise 6 puanla ikinci olarak son 8 takım arasına kaldı. Norveç'in 3 puanla tamamladığı turnuvaya Kuzey İrlanda puansız veda etti.





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