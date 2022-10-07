Avrupa ve Konferans Ligi'nde özetler!

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı.
İşte maçların özet görüntüleri:
AVRUPA LİGİ
A Grubu
Arsenal (İngiltere)-Bodo/Glimt (Norveç): 3-0
Zürih (İsviçre)- PSV Eindhoven (Hollanda): 1-5
B Grubu
Fenerbahçe (Türkiye)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
Rennes (Fransa)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-1
C Grubu
Roma (İtalya)-Real Betis (İspanya): 1-2
HJK Helsinki (Finlandiya)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-1
D Grubu
Braga (Portekiz)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-2
Malmö (İsveç)-Union Berlin (Almanya): 0-1
E Grubu
Sheriff (Moldova)-Real Sociedad (İspanya): 0-2
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Manchester United (İngiltere): 2-3
F Grubu
Midtjylland (Danimarka)-Feyenoord (Hollanda): 2-2
Sturm Graz (Avusturya)-Lazio (İtalya): 0-0
G Grubu
Olympiakos (Yunanistan)-Karabağ (Azerbaycan): 0-3
Freiburg (Almanya)-Nantes (Fransa): 2-0
H Grubu
Kızılyıldız (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan): 4-1
Monaco (Fransa)-Trabzonspor (Türkiye): 3-1
KONFERANS LİGİ
A Grubu
Hearts (İskoçya)-Fiorentina (İtalya): 0-3
RFS (Letonya)-Medipol Başakşehir (Türkiye): 0-0
B Grubu
Anderlecht (Belçika)-West Ham United (İngiltere): 0-1
Silkeborg (Danimarka)-FCSB (Romanya): 5-0
C Grubu
Villarreal (İspanya)-Austria Wien (Avusturya): 5-0
Lech Poznan (Polonya)-Hapoel Beer Sheva (İsrail): 0-0
D Grubu
Köln (Almanya)-Partizan (Sırbistan): 0-1
Slovacko (Çekya)-Nice (Fransa): 0-1
E Grubu
AZ Alkmaar (Hollanda)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2
Dnipro (Ukrayna)-Vaduz (Lihtenştayn): 2-2
F Grubu
Gent (Belçika)-Djurgarden (İsveç): 0-1
Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 3-0
G Grubu
Slavia Prag (Çekya)-CFR Cluj (Romanya): 0-1
Demir Grup Sivasspor-Ballkani (Kosova): 3-4
H Grubu
Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya): 0-2
Pyunik (Ermenistan)-Zalgiris (Litvanya): 2-0
İşte maçların özet görüntüleri:
AVRUPA LİGİ
A Grubu
Arsenal (İngiltere)-Bodo/Glimt (Norveç): 3-0
Zürih (İsviçre)- PSV Eindhoven (Hollanda): 1-5
B Grubu
Fenerbahçe (Türkiye)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
Rennes (Fransa)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-1
C Grubu
Roma (İtalya)-Real Betis (İspanya): 1-2
HJK Helsinki (Finlandiya)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-1
D Grubu
Braga (Portekiz)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-2
Malmö (İsveç)-Union Berlin (Almanya): 0-1
E Grubu
Sheriff (Moldova)-Real Sociedad (İspanya): 0-2
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Manchester United (İngiltere): 2-3
F Grubu
Midtjylland (Danimarka)-Feyenoord (Hollanda): 2-2
Sturm Graz (Avusturya)-Lazio (İtalya): 0-0
G Grubu
Olympiakos (Yunanistan)-Karabağ (Azerbaycan): 0-3
Freiburg (Almanya)-Nantes (Fransa): 2-0
H Grubu
Kızılyıldız (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan): 4-1
Monaco (Fransa)-Trabzonspor (Türkiye): 3-1
KONFERANS LİGİ
A Grubu
Hearts (İskoçya)-Fiorentina (İtalya): 0-3
RFS (Letonya)-Medipol Başakşehir (Türkiye): 0-0
B Grubu
Anderlecht (Belçika)-West Ham United (İngiltere): 0-1
Silkeborg (Danimarka)-FCSB (Romanya): 5-0
C Grubu
Villarreal (İspanya)-Austria Wien (Avusturya): 5-0
Lech Poznan (Polonya)-Hapoel Beer Sheva (İsrail): 0-0
D Grubu
Köln (Almanya)-Partizan (Sırbistan): 0-1
Slovacko (Çekya)-Nice (Fransa): 0-1
E Grubu
AZ Alkmaar (Hollanda)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2
Dnipro (Ukrayna)-Vaduz (Lihtenştayn): 2-2
F Grubu
Gent (Belçika)-Djurgarden (İsveç): 0-1
Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 3-0
G Grubu
Slavia Prag (Çekya)-CFR Cluj (Romanya): 0-1
Demir Grup Sivasspor-Ballkani (Kosova): 3-4
H Grubu
Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya): 0-2
Pyunik (Ermenistan)-Zalgiris (Litvanya): 2-0