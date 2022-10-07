Avrupa ve Konferans Ligi'nde özetler!

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında oynanan üçüncü hafta maçlarının özetleri...

, Fotoğraf; EPA
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Avrupa ve Konferans Ligi'nde özetler!
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07 Ekim 2022 11:52
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı.

İşte maçların özet görüntüleri:

AVRUPA LİGİ

A Grubu

Arsenal (İngiltere)-Bodo/Glimt (Norveç): 3-0



Zürih (İsviçre)- PSV Eindhoven (Hollanda): 1-5

B Grubu


Fenerbahçe (Türkiye)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0




Rennes (Fransa)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-1



C Grubu

Roma (İtalya)-Real Betis (İspanya): 1-2


HJK Helsinki (Finlandiya)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

D Grubu

Braga (Portekiz)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-2
Malmö (İsveç)-Union Berlin (Almanya): 0-1

E Grubu

Sheriff (Moldova)-Real Sociedad (İspanya): 0-2



Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Manchester United (İngiltere): 2-3

F Grubu

Midtjylland (Danimarka)-Feyenoord (Hollanda): 2-2


Sturm Graz (Avusturya)-Lazio (İtalya): 0-0



G Grubu

Olympiakos (Yunanistan)-Karabağ (Azerbaycan): 0-3
Freiburg (Almanya)-Nantes (Fransa): 2-0

H Grubu

Kızılyıldız (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan): 4-1



Monaco (Fransa)-Trabzonspor (Türkiye): 3-1

KONFERANS LİGİ

A Grubu

Hearts (İskoçya)-Fiorentina (İtalya): 0-3
RFS (Letonya)-Medipol Başakşehir (Türkiye): 0-0

B Grubu

Anderlecht (Belçika)-West Ham United (İngiltere): 0-1
Silkeborg (Danimarka)-FCSB (Romanya): 5-0

C Grubu

Villarreal (İspanya)-Austria Wien (Avusturya): 5-0
Lech Poznan (Polonya)-Hapoel Beer Sheva (İsrail): 0-0

D Grubu

Köln (Almanya)-Partizan (Sırbistan): 0-1
Slovacko (Çekya)-Nice (Fransa): 0-1

E Grubu

AZ Alkmaar (Hollanda)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2
Dnipro (Ukrayna)-Vaduz (Lihtenştayn): 2-2

F Grubu

Gent (Belçika)-Djurgarden (İsveç): 0-1
Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 3-0

G Grubu

Slavia Prag (Çekya)-CFR Cluj (Romanya): 0-1
Demir Grup Sivasspor-Ballkani (Kosova): 3-4



H Grubu

Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya): 0-2
Pyunik (Ermenistan)-Zalgiris (Litvanya): 2-0

 

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