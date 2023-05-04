Avrupa şampiyonu halterci Cansu Bektaş: 'Azerbaycan ve babaannem için başardım'

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan ve koparmada 72, silkmede 90 ve toplamda da 162 kilo ile 3 Avrupa gençler rekoru kırarak 3 altın madalya kazanan Cansu Bektaş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğa uzanan süreci anlatan Bektaş, "Kampın başında yarışmaya yakın babaannem vefat etti. Geçen sene de dedem vefat etmişti. Sonra bir söz verdim, 'babaannem ve dedem için başaracağım' dedim. Daha sonrasında Ermenistan'a gittik. Bizi uyardılar 'yuhalarlarsa motivasyonunuzu bozmayın' diyerek. Ben tabi ki biraz endişelendim ama kendime güvendim. Benim Azerbaycanlı bir arkadaşım var Nazile ve aynı zamanda rakibim. Bana 'Azerbaycan bayrağımızı yaktılar' dedi. Ben çok şaşırdım, öyle bir organizasyonda böyle bir şey olabileceğine inanamadım. Sonra yanına vedalaşmak için gittiğimde hocası da geldi. Bana 'sana güveniyorum canavarım, şampiyon olacaksın, İstiklal Marşı'nı okutacaksın' dedi. Kendimden emindim ama stresim vardı. Hem babaannem, hem de Azerbaycan için yapmalıydım. İlk olarak koparmada şampiyon oldum ve rahatladım. İkinci hakkımda yapamadım ama üçüncü hakkımda 'verdiğin sözleri unutma, Azerbaycan'ı düşün, arkadaşını düşün, babaanneni düşün' diyerek başardım. Silkmede hiç hak kaçırmadım, 90 kiloda 3'te 3 yaptım ve altın madalya kazandım. İstiklal Marşı okunurken kendimi tutamadım, dayanamadım. İstiklal Marşı'mızı yarıda kestiler, hepsini okutturmadılar. Benim en hırslı olduğum yarışma burası olabilir. O anın bana verdiği hırs, nasıl bayrak yakılabilir? Bu beni öyle sinirlendirdi ki çok hırslandım. Kendi kendime başaracağım dedim. Bütün dünya bizim İstiklal Marşı'mızı ezberlesin istiyorum. Ermenistan'da olması da benim için ayrı gurur vericiydi. Sözlerimi tutmuş olmak beni ayrıca mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Madalyamı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva'ya hediye ettiğini dile getiren Bektaş, "Daha sonra bizi Azerbaycan'a davet ettiler, hediyemi kendim verdim. Bizi çok güzel karşıladılar, bizimle çok güzel sohbetler etti. Türkiye'deymişiz gibiydik. Herkes bizi tanıyordu, çok güzel vakitler geçirdik. Mihriban Aliyeva, kendisine hediye ettiğimiz milli takım formasını üzerinden çıkarmadı. Çok mutlu olduk" dedi.

Şampiyonluğunun çevresi tarafından coşkuyla karşılandığını vurgulayan Bektaş, "Ben ilk şampiyon olduğumda babam dışarı çıkmış 'benim kızım dünya şampiyonu oldu' demiş herkese. Çok şaşırmışlar çünkü Giresun'da böyle bir sporcu yoktu. Benim Giresun'da çoğu insan halter yaptığımı biliyordu. Ben hep şampiyon olunca bana 'şaşırmadık, normal, hep yapıyorsun' demeye başladılar. Arkadaşlarım çok mutlu. Lisede beraber olduğum arkadaşlarım 'nasıl oldu, nasıl yaptın diyorlar'. Hedefim olimpiyatlarda şampiyon olmak hatta olimpiyat rekoru kırmak. Ben şimdi olimpik sıklette değilim 45 kiloda yarışıyorum. Şimdi 49'a çıkacağım inşallah. Burada şampiyon olmayı hedefliyorum. 2028'de de olimpiyat düşünüyorum. Daha yolun başındayım, çok şampiyonluk geçireceğimi düşünüyorum" diye konuştu.