Avrupa Şampiyonası Finali'nde Norveç şampiyon oldu

Avrupa Şampiyonası Finali'nde Norveç, Danimarka'yı 31-23 yenerek son 11 turnuvadaki 9. şampiyonluğunu elde etti.

Haber; AA
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Avrupa Şampiyonası Finali'nde Norveç şampiyon oldu
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15 Aralık 2024 22:32
16. Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası finalinde Danimarka'yı 31-23 mağlup eden Norveç, şampiyonluğa ulaştı.

Avusturya, Macaristan ve İsviçre'nin ortak düzenlediği şampiyonanın finali, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Wiener Spor Salonu'nda oynandı.

Mücadelenin ilk yarısını 13-12 önde bitiren Norveç, sahadan galip ayrıldı.

Norveç, son 11 turnuvadaki 9. şampiyonluğunu elde etti. Turnuva tarihinin en başarılı takımı Norveç, şampiyonluk sayısını da 10'a çıkardı.

Üçüncülük maçında ise Macaristan, Fransa'yı 25-24 yendi.

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