Avrupa golcüsü; Gedson Fernandes

Beşiktaş, son dönemde istediği sonuçları alamasa da Gedson Fernandes sergilediği performansla dikkatleri çekiyor.
Bodo Glimt ile oynanan maçta da takımının tek golünü atan 25 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 8 maçta 6 gole katkı sağladı.
Siyah-Beyazlı takımın hücumdaki en önemli isimlerinden biri olan yıldız futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Bodo Glimt ile oynanan maçta da takımının tek golünü atan 25 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 8 maçta 6 gole katkı sağladı.
Siyah-Beyazlı takımın hücumdaki en önemli isimlerinden biri olan yıldız futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.