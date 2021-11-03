Avcı'dan Sergen Yalçın karşısında dikkat çeken istatistik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik adamlığı süresince 5 kez Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlara rakip oldu.



Söz konusu periyotta sadece 1 kez yenilen Avcı, 2 galibiyet aldı. 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.



Geçtiğimiz sezon Vodafone Park'ta oynanan derbiyi, Trabzon 2-1 kazanmıştı. Abdullah hoca, aynı başarıyı bir kez daha gösterip, zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırmak amacında.





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