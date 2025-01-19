Augsburg, deplasmanda zorlanmadı

Almanya, Bundesliga'nın 18. hafta maçında Augsburg, deplasmanda Werder Bremen'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Augsburg, deplasmanda zorlanmadı
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19 Ocak 2025 21:26
Almanya, Bundesliga'nın 18. hafta maçında Augsburg, Werder Bremen'e konuk oldu. Weser Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı.

Augsburg'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 45+1. dakikalarda Samuel Essende kaydetti.

Werder Bremen'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Derrick Köhn, 72. dakikada oyundan alındı.

Augsburg, bu galibiyetin ardından puanını 22'ye yükseltti. Werder Bremen, 26 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Augsburg, Heidenheim'i ağırlayacak. Werder Bremen, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek.
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