Atletico Madrid'in Luis Suarez'i var!

Atletico Madrid, Luis Suarez'in 2 gol attığı maçta Elche'yi 3-1 mağlup etti ve liderlik koltuğunu korudu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Atletico Madrid'in Luis Suarez'i var!
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19 Aralık 2020 18:01
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Atletico Madrid ile Elche karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid 3-1'lik skorla kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 41 ve 59. dakikalarda Luis Saurez, 80. dakikada Diego Costa penaltıdan attı. Elche'nin tek golü 64. dakikada Lucas Boye'den geldi.

La Liga'da 200. maçına çıkan Luis Suarez, gol sayısını 151'e yükseltti.

14. haftada 12. maçına çıkan Atletico Madrid, puanını 29'a yükseltti ve maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunu korudu. Elche ise 14 puanda kaldı.

Atletico Madrid, hafta içinde lig ikincisi Real Sociedad'a konuk olacak. Elche ise sahasında Osasuna'yı konuk edecek.



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