29 Haziran
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29 Haziran
Flamengo-Bayern Munih
23:00
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Bryne-Hamarkameratene
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29 Haziran
Bodo/Glimt-Sarpsborg 08
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Stroemsgodset-Vaalerenga
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29 Haziran
Piteaa-Skellefteaa
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29 Haziran
Vejle Boldklub-Esbjerg fB
3-3
29 Haziran
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
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29 Haziran
Changchun Yatai-Shanghai Shenhua
1-2
29 Haziran
Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
1-2
29 Haziran
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2-2
29 Haziran
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29 Haziran
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4-1
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Atletico Madrid, Ruggeri'de mutlu sona yakın

Geçtiğimiz günlerde Matteo Ruggeri transferi için hem oyuncuyla hem Atalanta ile anlaşmaya varan Atletico Madrid, önümüzdeki günlerde resmi imzaları atmak istiyor.

calendar 29 Haziran 2025 21:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid, Ruggeri'de mutlu sona yakın
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Diego Simeone önderliğinde yeni sezon çalışmalarına başlayan Atletico Madrid, transferde vitesi yükseltti.

RESMİ İMZA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Atletico Madrid'in, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı Atalanta forması giyen sol bek oyuncusu Matteo Ruggeri için salı gün resmi imzaları atması bekleniyor. Kulüpler, transfer için gerekli evrak işlerini tamamlıyor.

17 MİLYON EURO BONSERVİS

İspanyol kulübü, Ruggeri için 17 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Aynı zamanda Atletico Madrid, şartlara göre Atalanta'ya 3 milyon euro daha bonus ödeyebilir.

İtalyan sol bek, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 38 maçta görev alırken 3 asistlik performans sağladı.



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