Atletico Madrid, Ruggeri'de mutlu sona yakın

RESMİ İMZA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE

17 MİLYON EURO BONSERVİS

Diego Simeone önderliğinde yeni sezon çalışmalarına başlayan Atletico Madrid, transferde vitesi yükseltti.Fabrizio Romano'nun haberine göre, Atletico Madrid'in, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı Atalanta forması giyen sol bek oyuncusu Matteo Ruggeri için salı gün resmi imzaları atması bekleniyor. Kulüpler, transfer için gerekli evrak işlerini tamamlıyor.İspanyol kulübü, Ruggeri için 17 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Aynı zamanda Atletico Madrid, şartlara göre Atalanta'ya 3 milyon euro daha bonus ödeyebilir.İtalyan sol bek, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 38 maçta görev alırken 3 asistlik performans sağladı.