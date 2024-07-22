Atletico Madrid, Dovbyk'i bitiriyor!

Atletico Madrid, Girona'dan Artem Dovbyk'i kadrosuna katmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid, Dovbyk'i bitiriyor!
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22 Temmuz 2024 22:04
İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. Diego Simeone'nin ekibi, yaz transfer döneminde önemli bir yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Relevo'nun haberine göre; Atletico Madrid, Girona'dan Artem Dovbyk'i kadrosuna katmak üzere. Kırmızı-Beyazlı ekip, kısa süre içinde Ukraynalı yıldızı renklerine bağladığını açıklayacak.

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Girona'da çıktığı 39 maçta 24 gol 10 asist kaydetmişti.

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