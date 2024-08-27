Atletico Madrid'de yeni hedef Matheus Nunes

Atletico Madrid, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Matheus Nunes'i kiralamak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid'de yeni hedef Matheus Nunes
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27 Ağustos 2024 18:34
Kadrosuna Manchester City'den Julian Alvarez'i katan Atletico Madrid gözüne bir ismi daha kestirdi.

The Atletic'te yer alan habere göre; Atletico Madrid'in, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Matheus Nunes'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, İspanyol devinin Portekizli oyuncu için teklif yapmayı düşündüğü belirtildi.

İki taraf arasında kısa süre içerisinde transferde hareketli saatlerin yaşanabileceği ifade edidli.

MANCHESTER CITY PERFORMANSI

Manchester City'de 31 maça çıkan Nunes, 5 asistlik performans sergiledi.

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