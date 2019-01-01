Atkinson: "Kyrie, sahaya dönmeyi çok istiyor"

Brooklyn Nets koçu Kenny Atkinson, yıldız oyuncu Kyrie Irving'in "sahaya geri dönmeyi çok istediğini" bildiğini söyledi.



Irving, sağ omuz sıkışması nedeniyle 14 Kasım'dan beri oynamadı. Atkinson, Irving'in hala temaslı oyun için izin almadığını belirtti:



"Geri dönmeyi çok istediğini biliyorum. Yapabileceği her şeyi yapıyor. Başından beri söylediğim gibi, omuzlar sıkıntıdır."



Muhabirler tarafından ameliyatın Kyrie için bir seçenek olarak araştırılıp araştırılmadığı sorulduğunda, Atkinson, "O noktada olduğumuzu sanmıyorum" şeklinde konuştu.



Irving bu sezon 11 maçta Nets forması giydi. Ortalama 28.5 sayı, 5.4 ribaund ve 7.2 asist ile oynadı.



"KOLAY GİBİ GÖRÜNSE DE..."



ESPN sakatlık analisti Stephania Bell, Irving'in şu anda neler yaşadığını ESPN'den Malika Andrews aracılığıyla ayrıntılı olarak şöyle açıkladı:



"Omuzun üstünde birkaç yapının kesiştiği çok küçük bir alan var. Bölgedeki yapıların herhangi birinde iltihaplanma veya doku hasarı varsa… kolun yükselmesi sonucunda ortaya çıkan kıstırma veya çarpışma, ağrıya neden olabilir."



"Bunun dominant kolunda olan bir basketbolcu için, en bariz sınırlaması, şut atmak için kolunu kaldırdığı an ortaya çıkacaktır. Ancak savunma yapmaya çalışırken veya hatta doğrudan rastlantısal temas olduğunda, eşit derecede sorunlu olabilir."



"Bunlar aynı anda ele alınabilir. İşin püf noktası, yenilenen bir iltihaplı yanıtı tetiklememek için güçlendirmeyi ve aktiviteye geri dönmeyi uygun yüklemeyle dengelemektir. Bu kolay gibi görünse de basit bir formülü yok."



Nets sezonda 16-14 derecesinde ve Doğu Konferansı sıralamasında yedinci sırada yer alıyor.



