Atılay Canel: 'Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, son haftalardaki çıkışlarını sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini söyledi.

Atılay Canel, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çıkışta olduklarını belirten Canel, "Tipik bir beraberlik maçıydı. Git gellerle dolu bir maçtı. İkinci yarıda Eyüpspor'un kaçırdığı bir pozisyon vardı. İkinci yarıda istekli oynadık. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Galip de gelebilirdik. Bu çıkışı sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili soruya Atılay Canel, "Beşiktaş maçını kendimize göre değerlendirip hazırlık yapacağız. Bulunduğumuz yer itibarıyla daha çok çalışmamız lazım. Bu çalışmanın da karşılığını alacağımızı düşünüyoruz." yanıtını verdi.